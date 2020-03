Lekarne Maribor znižale ceno lekadola

Ljubljana, 19. marca - Lekarne Maribor bodo od petka znižale ceno lekadola, ki lajša simptome okužbe s koronavirusom. Zdravilo bo strankam na voljo po od 25 do 30 odstotkov nižji ceni. S tem so se odzvali na poziv mariborskega župana Saše Arsenoviča, naj se lekarne odpovejo zaslužku pri prodaji teh zdravil, so sporočili iz javnega zdravstvenega zavoda Lekarne Maribor.