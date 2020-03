Robčki in krpe za čiščenje in razkuževanje sodijo med mešane odpadke

Ljubljana, 19. marca - Zaradi epidemije koronavirusa se je močno povečala poraba robčkov in krp za razkuževanje in čiščenje za enkratno uporabo, ki pogosto pristanejo v kanalizaciji, kamor ne sodijo. Komunalna podjetja opozarjajo, da vlažni robčki in drugi higienski proizvodi spadajo med mešane komunalne odpadke, saj v kanalizaciji pogosto povzročajo zamašitve.