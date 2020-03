Fed bo odprl dolarsko pipico za tuje centralne banke

Washington, 19. marca - Ameriška centralna banka Federal Reserve (Fed) je sporočila, da bo nekaterim tujim centralnim bankam omogočila nakup do 60 oz. 30 milijard dolarjev. Kot so pojasnili, želijo s tem ukrepom ublažiti pritiske na dolar in posledično olajšati kreditiranje potrošnikov in podjetij doma in v tujini.