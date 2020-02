Na Cerju pogozdujejo dijaki in študentje

Miren, 29. februarja - Po zimskem premoru se na Cerju nad Mirnom, ki ga je avgusta lani opustošil požar, nadaljuje projekt pogozdovanja. V tem tednu gostijo Višjo strokovno gozdarsko šolo in Srednjo gozdarsko in lesarsko šolo iz Postojne ter Gozdarsko fakulteto iz Ljubljane. Več kot 30 dijakov, študentje in profesorji nameravajo posaditi najmanj 2000 sadik.