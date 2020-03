V izolski bolnišnici zaradi koronavirusa že prepolovili zdravstveno ekipo

Izola, 19. marca - V Splošni bolnišnici Izola so v pripravah na morebitno širjenje novega koronavirusa že zmanjšali število ambulantnih in operativnih posegov do te mere, da je vsaj polovica običajne zdravstvene ekipe doma, je za STA pojasnil strokovni direktor bolnišnice Dušan Deisinger. Ob tem imajo pripravljenih skupno osem postelj na oddelku za intenzivno nego.