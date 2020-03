Po svetu vse več in vse strožji ukrepi zaradi novega koronavirusa

pripravila Maja Cerkovnik

Ljubljana, 18. marca - Po vsem svetu v prizadevanjih za zajezitev širjenja novega koronavirusa uvajajo vse več in vse strožje ukrepe. Predvsem po Evropi so zaprte številne meje, več držav ali območij je v karanteni, v večini evropskih držav so zaprte šole, vrtci in trgovine razen živilskih. Vse več tovarn ustavlja proizvodnjo. Sledi pregled po državah.