Medihi Hromadžić za napad na sestro in mater ponovno 20 let zapora

Maribor, 18. marca - Medihi Hromadžić so v ponovljenem sojenju za smrt sestre dvojčice in napad na mater pred dvema letoma v Mariboru danes ponovno izrekli 20 let zapora. Sodišče je ponovno prekvalificiralo očitano dejanje v uboj in poskus uboja. Sodba še ni pravnomočna in verjetno še nekaj časa ne bo, saj sta tako tožilstvo kot obramba nakazala, da se bosta pritožila.