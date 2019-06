Hromadžićevi za uboj in poskus uboja 20 let zapora

Maribor, 21. junija - Mariborski sodni senat pod vodstvom Danila Obersnela je Mediho Hromadžić danes obsodil na 20 let zapora za uboj sestre dvojčice in poskus uboja matere v stanovanjskem bloku na Pobrežju marca lani. To je precej nižja kazen, kot jo je zahtevalo tožilstvo, ki je Hromadžićevi očitalo umor in poskus umora na grozovit način, zato se bo pritožilo.