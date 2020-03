Na sojenju Hromadžićevi soočenje ključnih prič

Maribor, 5. marca - V nadaljevanju ponovljenega sojenja Medihi Hromadžić za očitke o umoru sestre dvojčice in poskusu umora matere pred dvema letoma v Mariboru so danes na sodišču izvedli soočenje ključnih prič. To so sosed in reševalca, katerih izpovedbe se nekoliko razlikujejo. Vsi so vztrajali pri svojem, zato soočenje ni prineslo jasnejše slike.