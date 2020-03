V času ukrepov zaradi koronavirusa do knjig in gradiv na daljavo

Ljubljana, 17. marca - V času, ko ukrepi zaradi preprečevanja širjenja koronavirusa predvidevajo delovanje v domačem okolju in izključujejo javno življenje, knjižnice pa so zaprte, Narodna in univerzitetna knjižnica (Nuk) dostop do nekaterih gradiv in knjig omogoča na daljavo. Za potrebe šolarjev pa so to storile različne založbe.