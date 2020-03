Voditelji G7 za vse potrebne ukrepe proti koronavirusu

Washington, 16. marca - Voditelji industrijsko najbolj razvitih držav skupine G7 so se na videokonferenci dogovorili, da bodo sodelovali pri vseh potrebnih ukrepih za trdno rast njihovih ekonomij v času pandemije koronavirusa. Slednjo so opredelili kot človeško tragedijo in globalno zdravstveno krizo, ki grozi svetovni ekonomiji.