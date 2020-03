Ministrstvo pojasnjuje: Dovoljena le dostava na dom potrošniku

Ljubljana, 16. marca - Po uvedeni prepovedi neposredne prodaje blaga in storitev so na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo danes popoldne uvedene ukrepe še dodatno pojasnili. Med drugim so jasno zapisali, da je pri prodaji na daljavo dovoljena le dostava na dom potrošniku. Vrata morajo zapreti drogerije, tržnice lahko ostanejo odprte.