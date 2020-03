V DZ preventivno omejili prisotnost novinarjev

Ljubljana, 16. marca - V DZ bosta za novinarje do nadaljnjega zaprti novinarska in radijska soba, prav tako sej DZ in delovnih teles novinarji ne bodo mogli spremljati na balkonu velike dvorane ali v sejnih sobah. Vstop novinarjem bo omogočen le v preddverje male parlamentarne dvorane, kjer bodo pripravili začasno novinarsko središče, so sporočili iz DZ.