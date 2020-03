Uporabljena zaščitna sredstva sodijo med nevarne odpadke

Maribor, 16. marca - Uporabljena zaščitna sredstva za preprečevanje širjenja in okužbe z novim koronavirusom sodijo med nevarne odpadke, opozarjajo v družbi za predelavo odpadkov Surovina. Podjetja in posameznike zato prosijo, da zaščitne maske, zaščitne obleke, rokavice in ostalo takšno opremo zbirajo povsem ločeno.