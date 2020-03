Države zaradi koronavirusa na pomoč gospodarstvu; G7 z izrednim video vrhom

Ottawa, 13. marca - Izredne razmere zaradi pandemije koronavirusa zahtevajo izredne ukrepe; tako bo imela skupina G7 prvič v svoji zgodovini vrh v obliki videokonference, so napovedali danes. Vse več držav medtem sprejema stimulativne ukrepe za pomoč gospodarstvu, med njimi so bile danes Švedska, Norveška, Švica in Kanada.