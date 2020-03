Operaterji za čas koronavirusa uporabnikom nadgradili dostop do televizijskih vsebin

Ljubljana, 13. marca - Telekomunikacijski operaterji Telekom Slovenije, Telemach, T-2 in A1 so uporabnikom ob epidemiji novega koronavirusa brezplačno nadgradili dostop do televizijskih vsebin. Kot so poudarili, so se za potezo odločili zaradi posebnih okoliščin, zaradi katerih bodo morali ljudje več časa preživeti doma.