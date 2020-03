Hotela Lev in Union začasno zaprta

Ljubljana, 13. marca - Družba Union hoteli, ki upravlja štiri ljubljanske hotele, je sporočila, da bosta Hotel Lev in Grand hotel Union zaradi zmanjšanega povpraševanja po namestitvah v Ljubljani in načrtovanih prenovitvenih del začasno zaprta. Namestitvene kapacitete so za primer povečanih potreb ponudili NIJZ.