Pregled ukrepov po občinah za preprečevanje širjenja koronavirusa

Ljubljana, 13. marca - Pregled ukrepov, za katere so občine sporočile, da so jih sprejele za preprečevanje širjenja koronavirusa s svežimi informacijami na vrhu seznama.

LJUBLJANA

Upravna enota Ljubljana izvaja najnujnejše upravne storitve. Sektor za upravne notranje zadeve na Tobačni ulici 5 bo izvajal le najnujnejše naloge na oddelku za javni red, promet in matične zadeve (odprto bo eno okence) ter na oddelku za tujce (odprto bo eno okence). Izpostave oziroma okenca glavnih pisarn Vič-Rudnik,Moste-Polje, Šiška, Bežigrad ter Center ne bodo poslovala.

Od ponedeljka dalje bo na vseh linijah LPP začel veljati zimski počitniški vozni red. Ker bo v obratovanju manj vozil, bodo avtobuse dodatno čistili in dezinficirali tudi med dnevom. Na mestnih avtobusih bo od jutri dalje vstop za potnike mogoč na drugih vratih, vstop na prvih vratih pa bo začasno ukinjen. Do nadaljnjega turistični vlakec Urban ne bo vozil, s Kavalirjem pa se lahko poleg voznika vozita največ dve osebi, če sta že sicer skupaj v mestu, sicer pa le ena oseba.

Z namenom preprečevanja širjenja koronavirusa tirna vzpenjača na Ljubljanski grad do nadaljnjega ne obratuje. Ljubljanski grad, stalne muzejske postavitve in trenutne razstave ter gostinski lokali v domeni najemnikov, za zdaj ostajajo odprti, velja pa omejitev števila obiskovalcev v razstavnih prostorih ter odpoved prireditev v zaprtih prostorih in vodenih ogledov za skupine.

Prostori Narodne in univerzitetne knjižnice bodo do preklica zaprti za uporabnike. Uporabnikom bodo do nadaljnjega nudili storitve po spletu oziroma po telefonu. Uporabnikom, ki imajo na dom izposojeno gradivo (tudi medknjižnično), so rok izposoje podaljšali za dodatnih 30 dni.

V Koloseju, Kinodvoru in kinu Komuna do nadaljnjega ni projekcij in dogodkov. Do 29. marca so odpovedane vse predstave in druge prireditve v SNG Drama Ljubljana. Do nadaljnjega so zaprti Narodna galerija, Narodni muzej Slovenije, Cankarjev dom, Mestna knjižnica Ljubljana, Kinoteka in številne druge kulturne ustanove. Lutkovno gledališče Ljubljana odpoveduje vse predstave in dogodke. Obiskovalce prosijo, da zaradi vračila denarja ne prihajajo na blagajno, o načinih vračila denarja bodo obveščeni po elektronski pošti.

MARIBOR

Od danes bo omejen vstop v uradne prostore Mestne občine Maribor in Upravne enote Maribor na Ulici heroja Staneta 1. V navedenih uradnih prostorih se lahko zadržuje največ deset zunanjih obiskovalcev hkrati. Ukinjene so uradne ure za stranke oziroma poslovanje za stranke v vseh prostorih Mestne občine Maribor. Za komunikacijo z Mestno občin Maribor sta občanom na voljo elektronska pošta gp.mom@maribor.si in telefonska številka 02 2201 000.

V Mestni občini Maribor uvajajo ukinitev plačevanja z gotovino na mestnih avtobusih. Od ponedeljka, 16. marca, na vseh mestnih avtobusih voženj začasno pri vozniku ne bo mogoče plačevati z gotovino in s papirnatimi kupončki za eno vožnjo. Potnike zato pozivajo, da pravočasno poskrbijo za nakup ustreznih vozovnic v predprodaji - plastičnih kartic z eno ali več vožnjami. To lahko storijo na blagajni na glavni avtobusni postaji v Mlinski ulici, na spodnji postaji Pohorske vzpenjače, v Turistično informacijskem centru Maribor in na vseh zunanjih prodajnih mestih (trafikah). Omenjeni ukrep ukinitve plačevanja z gotovino in papirnatimi kupončki za eno vožnjo pri vozniku na avtobusu bo veljal do nadaljnjega oziroma do preklica. Za mestne avtobusne linije bodo med delavniki veljali sobotni vozni redi. Od sobote ne bo na razpolago prevoz z mini vozilom Maister. Blagajna na glavni avtobusni postaji v Mlinski ulici bo od sobote poslovala v

zmanjšanem obsegu: med delavniki bo odprta od 7. do 16. ure, ob vikendih pa od 8. do 13. ure.

Družba Nigrad od danes za stranke in uporabnike storitev ukinja uradne ure na sedežu družbe na Zagrebški cesti 30, za vprašanja in potrebne informacije pa bodo dosegljivi na elektronskem naslovu info@nigrad.si. V družbi Mariborski vodovod do nadaljnjega ni uradnih ur za zunanje stranke, sprejemajo samo nujne, vnaprej napovedane obiske. Zaprta je informacijska pisarna Snage, uporabniki storitev lahko nemoteno urejajo zadeve preko telefona na številkah 02 620 58 00 in 02 620 58 75 ali po elektronski poti na naslovu info@snaga-mb.si. Spremenjen je delovni čas zavetišča za živali, za prostovoljce bo do nadaljnjega

zaprto. Zaprte so javne sanitarije v mestu in Akvarij-terarij. Do nadaljnjega ni uradnih ur v Javnem medobčinskem stanovanjskem skladu Maribor.

Do nadaljnjega so odpovedane vse prireditve Narodnega doma Maribor, Pokrajinski muzej Maribor je zaprt, Dom ustvarjalnosti mladih Maribor, Muzej narodne osvoboditve je zaprl Trafiko, Muzej NO in Fotografski muzej bosta delala kot običajno. Do preklica je zaprta Ledna dvorana, od ponedeljka do preklica bo zaprto kopališče Pristan. Od danes do preklica so zaprte vse enote Mariborske knjižnice, bibliobus ne vozi. Rok izposoje in podaljšanje gradiva (razen časopisov in revij) so v tem času podaljšali na 28 dni.

Od sobote bo na Pohorski vzpenjači veljala omejitev vstopa, in sicer bosta v posamezno kabino lahko vstopila največ dva potnika. Ista omejitev bo veljala za sedežnico Pisker. Po 15. marcu smuka na Pohorju ne bo več mogoča.

Pogrebne slovesnosti se izvajajo zunaj in v najožjem družinskem krogu, do največ deset ljudi. Sprejem pokojnika v mrliško vežico je od 8. do 9. ure zjutraj. Po sprejemu se vežica zaklene, odklene se pol ure pred začetkom pogrebne slovesnosti. Mrliške vežice se dnevno razkužujejo.

CELJE

Mestna občina Celje danes zapira mestno blagajno in glavno pisarno. Prav tako ne bo uradnih ur v občinski upravi Mestne občine Celje, dogodki v Narodnem domu pa so odpovedani. Občinska uprava bo še naprej dosegljiva po telefonu in elektronski pošti.

Do nadaljnjega so zaprti Pokrajinski muzej Celje, Muzej novejše zgodovine Celje, Osrednja knjižnica Celje Zavod Celeia Celje: TIC na Glavnem trgu, Celjski dom, Center sodobnih umetnosti, Zgodovinski arhiv Celje, Gledališče Celje, Celjska kulturnica, Celjski mladinski center, Regijsko študijsko središče, Javni zavod Socio (tudi Večgeneracijski center, začasno ne sprejemajo donacij občanov), Ljudska univerza Celje ter Javni sklad za kulturne dejavnosti in Zveza kulturnih društev Celje.

Od sobote bo do preklica zaprt Stari grad Celje.

PTUJ

Turistično informacijski center Ptuj je do nadaljnjega zaprt za obiskovalce. Za stranke bodo na voljo v dosedanjem rednem odpiralnem času (od ponedeljka do sobote od 9. do 17. ure in v nedeljo od 10. do 16. ure) preko elektronske pošte: info@ptuj.info in telefonske številke 02 779 60 11.

VELENJE

Turistično-informacijska pisarna v Vili Bianci bo odprta po prilagojenem delovnem času, in sicer od ponedeljka do petka med 9. in 15. uro, med vikendi pa bo zaprta. Prav tako odpovedujejo vse dogodke, ki so bili napovedani v prostorih Vile Biance. Predvidoma bo sistem mestnih koles BICY ponovno vzpostavljen po 20. marcu 2020. Vsi ukrepi veljajo do preklica.

Upravna stavba PUP-Saubermacher bo do nadaljnjega zaprta. Stranke naprošajo, da osebno opravijo le najnujnejše storitve, pred osebnim obiskom pa poskušajo rešitev poiskati po telefonu na številkah 03 896 87 11, 03 896 87 18 ali 051 244 521 oziroma pišejo na elektronski naslov podjetje@pup-saubermacher.si.

Od ponedeljka bodo do nadaljnjega zaprti zbirni centri in zbirna mesta v Velenju, Šoštanju, Šmartnem ob Paki in Podhomu, Gornji Grad.

Muzej premogovništva Slovenije in Muzej Velenje bosta zaprta do preklica.

Vsi javni zavodi so odpovedali vse dogodke do konca aprila. Zaprte so vse enote Knjižnice Velenje in Muzeja Velenje, Dom kulture Velenje in Kino Velenje. S soboto se zapira tudi Galerija Velenje in vsi objekti ŠRZ Rdeča dvorana Velenje (bazen, fitnes, stadion, Rdeča dvorana). Dijaški dom je zaprt, ostaja pa odprt študentski dom MC. Hostel zaenkrat še ostaja odprt, upoštevajo pa vse preventivne ukrepe. Javna kuhinja bo nemoteno obratovala.

Kamerat do nadaljnjega ne bo izvajal prevozov, bodo pa v tem obdobju na območju Mestne občine Velenje namesto starostnikov po nujne stvari (manjše vrednosti) v trgovino ali lekarno odšli člani prostovoljne skupine Udarnik MC Velenje. Storitve bodo na voljo od ponedeljka do petka med 9. in 12. uro. Dosegljivi so na telefonski številki 03 898 19 22 (pisarna Mladinskega centra Velenje).

MURSKA SOBOTA

Galerija Murska Sobota je do nadaljnjega zaprta za vse obiskovalce. Komunikacija z galerijskimi uporabniki poteka izključno po telefonu 02 522 38 34 ali preko elektronskih sporočil (info.galerijams@siol.net). Tudi Pomurski muzej Murska Sobota je do preklica zaprt za obiskovalce. MIKK Murska Sobota do preklica odpoveduje vse dogodke do konca marca in bo od danes naprej zaprt do nadaljnjega.

PIRAN

Do nadaljnjega so uradne ure za sprejem strank odpovedane. V času uradnih ur občinske uprave občine Piran in Medobčinskega inšpektorata in redarstva Občine Piran in občine Ankaran bodo dosegljivi izključno po telefonu 05 67 10 300 in elektronski pošti obcina.piran@piran.si. Navedeno velja tudi za poslovanje krajevnih skupnosti. Kontakti krajevnih skupnosti so navedeni na občinski spletni strani. V družbi Okolje Piran bodo do nadaljnjega v času uradnih ur poslovali izključno preko telefona (05 617 50 00 ali 080 88 15), elektronske (info@okoljepiran.si) in navadne pošte.

Na relaciji parkirišče Fornače-Piran TT bo v avtobus mogoče vstopati in izstopati le skozi zadnja vrata. Vse uporabnike javnega prevoza ob tem pozivajo, da so med vožnjo od sopotnikov oddaljeni najmanj en meter.

Do preklica je za obiskovalce zaprt Pomorski muzej z vsemi dislociranimi enotami. Do nadaljnjega so za obiskovalce zaprta razstavišča Obalnih galerij Piran.

KAMNIK

Občina Kamnik odpoveduje vse prireditve ob prazniku Občine Kamnik. Prav tako so odpovedali slavnostno podelitev priznanj občine, ki je bila načrtovana v petek, 27. marca, ter prireditev s položitvijo venca k spomeniku Rudolfa Maistra in promenadni nastop Mestne godbe Kamnik.

Od sobote bodo zaprte žičniške naprave na Veliki Planini, blagajna nihalke in dva gostinska objekta, gostilna Zeleni rob in okrepčevalnica Skodla. Nihalka bo v soboto in nedeljo potnike iz planine izključno v dolino peljala po normalnem voznem redu.

TRŽIČ

Komuniciranje med občani in občinsko upravo Tržič je do preklica omejeno na navadno pošto (Trg svobode 18, 4290 Tržič), elektronsko pošto (obcina@trzic.si) ali po telefonu (04 597 15 10). Vstop občanom je v stavbo občine do nadaljnjega onemogočen.

Občina do nadaljnjega odpoveduje vse dogodke, ki jih organizira ali soorganizira.

BREŽICE

Do nadaljnjega so zaprti Mladinski center Brežice, Mestna hiša Brežice, Mc hostel in Tic v Termah Čatež s pripadajočimi prostori.

BOVEC

Od ponedeljka, 16. 3. 2020, do nadaljnjega bo Občina Bovec za stranke dosegljiva samo na telefonski številki 05 384 19 01 in po elektronski pošti: obcina.info@bovec.si, sprejemna pisarna, ter vse druge pisarne, bodo za stranke do nadaljnjega zaprte. Delo v občinski upravi bo sicer potekalo nemoteno.

Od danes smučišče Kanin ne obratuje.

HRPELJE-KOZINA

Prepovedano je zbiranje ljudi na javnih prireditvah v javnih prostorih zaprtega tipa na celotnem območju občine. Odpovedane so vse načrtovane javne prireditve. Prepovedano je neposredno poslovanje občinske uprave s strankami. Storitve občinske uprave se strankam zagotavljajo po telefonu v času uradnih ur oziroma preko elektronske pošte.

----------------------------------------------------------

KOPER

V Mestni občini Koper je prepovedana uporaba javnih športnih objektov in drugih večnamenskih prostorov. Do nadaljnjega so zaprti Olimpijski bazen Koper, Arena Bonifika, dvorana Burja na Škofijah, vse šolske telovadnice, zadružni in kulturni domovi, Center dnevnih aktivnosti, Večgeneracijski center Morje in drugi zaprti javni prostori, v katerih so se odvijali različni dogodki.

Omeji se poslovanje občinskih uprav, krajevnih skupnosti ter javnih podjetij Marjetica Koper, Komunala Izola, Okolje Piran in Rižanski vodovod Koper ter Javnega stanovanjskega sklada Koper. Do preklica ukrepa so uradne ure teh ustanov za osebni sprejem strank odpovedane. V času uradnih ur bodo v Mestni občini Koper dosegljivi na telefonski številki 05 66 46 100 (centrala) oziroma na drugih številkah posameznih uradov (https://www.koper.si/sl/kontakti-2/), poslovali pa bodo tudi po pošti in elektronski pošti obcina@koper.si. Številka občinskega inšpektorata MOK je 041 627 286, brezplačna številka pa 080 44 49.

V času večje ogroženosti za okužbo z novim koronavirusom bo Mestna občina Koper v sodelovanju z Obalnim domom upokojencev nudila pomoč pri dostavi zdravil, hrane in higienskih potrebščin starostnikom in invalidom v občini, ki to pomoč potrebujejo. Od ponedeljka, 16. marca, bodo lahko vsak delovnik med 7. in 18. uro poklicali na telefonsko številko Gerontološkega centra Obalnega doma upokojencev Koper: 05 663 45 85.

V Zavetišču za živali je prepovedan vstop nezaposlenim. Začasno se v zavetišču ukinejo uradne ure, živali se do nadaljnjega ne oddaja.

NOVA GORICA

TIC Nova Gorica bo do nadaljnjega zaprt za obiskovalce. Turistične informacije bodo nudili vsak delavnik od 8. do 16. ure na telefonski številki 05 330 46 00 in na elektronskem naslovu tzticng@siol.net.

SLOVENJ GRADEC

Na občini so vzpostavili delovno skupino za krizne razmere in za potrebe koordinacije in komunikacije tudi službo za krizno komuniciranje, ki bo v prihajajočih dneh koordinirala različne aktivnosti ter pripravila potrebne načrte. V veljavi so odloki o prepovedih organizacije prireditev, odsvetujejo tudi vsakršna nepotrebna zbiranja in sestanke v zaprtih prostorih, kjer ni mogoče zagotoviti ustreznih varnostnih ukrepov za omejitev možnosti okužbe. Do nadaljnjega osebni obiski v prostorih mestne uprave niso možni, uprava je občanom na voljo izključno po telefonu. Osebni obisk je možen samo v nujnih in neodložljivih primerih.

JESENICE

Od danes do 27. marca so ukinjene uradne ure občinske uprave Občine Jesenice, vseh krajevnih skupnosti ter medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica. Zaposleni občinske uprave, krajevnih skupnosti ter medobčinskega inšpektorata in redarstva so na voljo prek telefona (v času uradnih ur) ter elektronske pošte.

IZOLA

Do nadaljnjega so uradne ure za sprejem strank odpovedane. V času uradnih ur bodo na Občini Izola dosegljivi na telefonski številki 05 66 00 107 (kabinet župana), 66 00 100 (centrala), 66 00 350 (številka občinskega inšpektorata) 051 442 330 (dežurna številka občinskega redarstva). Omejitev za stranke velja tudi na krajevnih skupnostih, kjer bodo do nadaljnjega ravno tako dosegljivi samo po telefonu. Vloge ali drugo dokumentacijo naj občani oddajo v poštni nabiralnik na pročelju občinske stavbe na Sončnem nabrežju 8.

Do preklica je zaprt Medgeneracijski center Izola.

ŠKOFJA LOKA

Občina Škofja Loka in Upravna enota Škofja Loka danes vzpostavljata omejitev za stranke za najnujnejše primere, od petka dalje pa bodo poslovali samo preko telefona in elektronskih sporočil. Mladinski centri (MDC Blok, DC OM, DCM Podlubnik, Zavod O) se bodo zaprli, prav tako so do nadaljnjega odpovedane vse dejavnosti v telovadnicah in bazenih. Do nadaljnjega je zaprt Sokolski dom Škofja Loka.

Knjižnica Ivana Tavčarja bo od ponedeljka, 16. marca, do nadaljnjega prenehala z izvajanjem vseh dodatnih dejavnosti, še naprej pa bodo vse enote knjižnice odprte za izposojo. Prav tako bodo uporabnikom na voljo čitalnice.

POSTOJNA

Od danes so za obiskovalce zaprti Postojnska jama, gostinski, trgovinski in nastanitveni obrati. Ukrep velja za vse vrste ogledov Postojnske jame, Predjamskega gradu, Vivarija, razstave EXPO jama kras in Tajnih prostorov Hotela Jama. Zaprtje do preklica velja tudi za hotel Vila Planinka na Jezerskem.

KOČEVJE

Od danes so zaprti Kulturni center Kočevje, Hostel Bearlog in Turistični kompleks Jezero, zaposleni delo opravljajo od doma. Za vprašanja so na voljo preko e-pošte (info@kck.si) ali telefonske številke 031 466 566.

RAVNE NA KOROŠKEM

Začasno so zaprte vse javne ustanove (Mestna hiša, šole in vrtci, knjižnica, kulturni in športni center,...). Izjemi sta lekarna in zdravstveni dom, kjer veljajo posebna navodila. Odpovedane so vse javne prireditve in javna zbiranja.

ANKARAN

Do nadaljnjega so uradne ure za sprejem strank odpovedane. V času uradih ur bodo na Občini Ankaran dosegljivi na telefonski številki 05 66 53 000 (sprejemna pisarna občinske uprave), 05 66 53 080 (številka medobčinskega inšpektorata) in 080 10 55 (dežurna številka medobčinskega redarstva), poslovali pa bodo tudi po pošti in elektronski pošti info@obcina-ankaran.si.

BOHINJ

Odpovedani so vsi dogodki v organizaciji Javnega zavoda Triglavski narodni park in zaprta vsa informacijska središča Triglavskega narodnega parka.

MIREN-KOSTANJEVICA

Pomnik miru na Cerju bo do nadaljnjega zaprt za obiskovalce.

BLED

V blejski občini sta za stranke zaprti občina in redarstvo. Občane pozivajo, da vse stvari urejajo po telefonu, elektronski pošti ali navadni pošti.