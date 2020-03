V Afriki primeri novega koronavirusa v 15 od 54 držav

Kairo, 13. marca - V Afriki so doslej v 15 od 54 držav zabeležili primere okužbe z novim koronavirusom. O prvih primerih danes poročajo iz Kenije, Gane in Gabona. V 15 afriških državah so doslej skupno zabeležili najmanj 133 primerov okužb z novim koronavirusom. Zabeležili so tudi pet smrtnih žrtev, vse na severu Afrike.