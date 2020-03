Ljubljanski kliniki za ortopedijo in dermatovenerologijo sproščata kapacitete zaradi novega koronavirusa

Ljubljana, 13. marca - V ortopedski in dermatovenerološki kliniki Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana bodo danes zaradi potreb ob širjenju novega koronavirusa sprostili prostorske kapacitete. Bolnike obeh klinik, ki so sposobni odpusta, bodo do 18. ure odpustili domov, ostale pa premestili na druge klinike, so v UKC sporočili na Twitterju.