Pahor: Ob epidemiji moramo ohraniti občutek za skupno in skupnost

Ljubljana, 12. marca - Predsednik republike Borut Pahor je ob razglasitvi epidemije koronavirusa državljane pozval, naj dosledno spoštujejo navodila in priporočila pristojnih oblasti in služb. Po njegovih besedah smo se znašli v položaju, ko smo še bolj odvisni drug od drugega, zato je treba ohraniti in okrepiti občutek za skupno in skupnost.