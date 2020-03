Zaradi koronavirusa v več kot 20 državah zaprli vse šole

Rim/Dunaj, 12. marca - V prizadevanjih za omejitev širjenja novega koronavirusa so številne države v Evropi in po svetu že zaprle ali pa napovedale zaprtje šol in drugih izobraževalnih ustanov. Po podatkih Unesca so do četrtka vse vrtce, šole in izobraževalne ustanove zaprli v več kot 20 državah, v številnih državah pa so zaprte šole na najbolj prizadetih območjih.