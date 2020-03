Sejem otroških knjig v Bologni odpovedali

Ljubljana, 12. marca - Zaradi širjenja koronavirusa v Italiji in po drugih državah so organizatorji odpovedali letošnji 57. sejem otroških knjig v Bologni. "Na žalost je epidemija spodkopala vsakršno upanje, da bi sejem izvedli na nedavno prestavljen datum od 4. do 7. maja," so zapisali v sporočilu za javnost. Naslednji sejem bo od 12. do 15. aprila prihodnje leto.