Mednarodni sejem otroških knjig v Bologni zaradi koronavirusa prestavljen na maj

Bologna, 24. februarja - Zaradi izrednih ukrepov za zajezitev koronavirusa so bile na severu Italije v minulih dneh zaprte številne kulturne ustanove, danes pa so zamik izvedbe naznanili še organizatorji 57. mednarodnega sejma otroških knjig v Bologni. Sejem, ki bi moral potekati od 30. marca do 2. aprila, bo po napovedi na uradni spletni strani izveden od 4. do 7. maja.