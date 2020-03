Nove analize kažejo večje vrednosti drog v odpadnih vodah

Ljubljana, 12. marca - Vrednosti prepovedanih drog v odpadnih vodah slovenskih mest so se lani večinoma zvišale. Tako kaže raziskava evropskega centra za spremljanje drog, v kateri že več let sodelujejo Ljubljana, Maribor in območje Domžale-Kamnik, prvič pa so tokrat vzeli vzorce tudi v Kopru, Novem mestu in Velenju.