Deset novih mobilnih enot za izvajanje preventive na področju drog

Ljubljana, 7. februarja - Ministrstvo za zdravje je danes pripravilo uvodno srečanje z izvajalci projektov razvoja in nadgradnje mreže mobilnih enot za izvajanje preventivnih programov in programov zmanjševanja škode na področju prepovedanih drog. Predvidene so nove mobilne enote, zaposlitve zdravstvenikov in mobilni laboratorij za testiranje novih psihoaktivnih snovi.