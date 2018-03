Ljubljana med evropskimi mesti z največ kokaina v odpadnih vodah

Ljubljana, 16. marca - Raziskava odpadne vode je pokazala, da Ljubljana sodi med evropska mesta z največ kokaina in droge MDMA v odpadnih vodah. Med 56 evropskimi mesti se je Ljubljana po količini kokaina uvrstila na 11 mesto. Uporaba kokaina se sicer povečuje, največ so ga zasledili v Belgiji, Nizozemski in Španiji, je objavil evropski center za spremljanje drog.