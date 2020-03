Slovenija na meji z Italijo uvaja šest nadzornih točk in zapira nekatere ceste

Ljubljana, 11. marca - Slovenija ne zapira meje z Italijo, ampak uvaja šest nadzornih točk na Ratečah, Robiču, Vrtojbi, Fernetičih, Škofijah in Krvavem Potoku, vse ostale poti pa se zaprejo. To je naloga občin, upravljavci cest so tudi dolžni zagotoviti signalizacijo za točke in zaporo cest, je danes sporočil minister za zdravje, ki opravlja tekoče posle, Aleš Šabeder.