Kaj sta mikrosatelit in nanosatelit?

pripravil Blaž Mohorčič

Ljubljana, 14. junija - V petek bosta nanosatelit Trisat in mikrosatelit Nemo HD kot prva slovenska satelita poletela v vesolje. Nanosatelit in mikrosatelit sta mala satelita, prvi tehta od enega do deset kilogramov, drugi pa od deset do sto. Prednost malih satelitov je v tem, da je moč iz njih sestavljati konstelacije.