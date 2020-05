Slovenska satelita v vesolje predvidoma 19. junija

Maribor, 18. maja - Slovenska satelita Trisat in Nemo HD bosta v vesolje poletela 19. junija po srednjeevropskem času, so danes za STA potrdili v Centru odličnosti Vesolje-SI, v katerem so izdelali Nemo HD. Priprave na izstrelitev, ki so jo že večkrat preložili, bodo začeli prihodnji teden.