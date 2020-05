Slovenska satelita v vesolje predvidoma v prvi polovici junija

Maribor, 6. maja - Slovenska satelita Trisat in Nemo HD bosta v vesolje predvidoma poletela med 8. in 15. junijem, je danes za STA povedal vodja projekta Trisat Iztok Kramberger z mariborske fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko. Izstrelitev so že večkrat preložili, nazadnje zaradi pandemije novega koronavirusa.