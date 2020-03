Newyorški Fed bo bankam zaradi koronavirusa dnevno pomagal z desetinami milijard

New York, 9. marca - Newyorška banka Federal Reserve (Fed) bo bankam za financiranje njihovih kratkoročnih likvidnostnih potreb pomagala s finančno injekcijo v višini od 50 do 150 milijard dolarjev na dan. Ukrep je posledica vse večje panike zaradi širjenja novega koronavirusa, kar je danes pripeljalo celo do kratkotrajne zaustavitve borznega trgovanja v New Yorku.