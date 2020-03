New York razglasil izredne razmere, ladji Grand Princess dovolili vplutje

Los Angeles, 8. marca - Novi koronavirus se naglo širi tudi v ZDA, kjer je število okuženih preseglo 400, mrtvih je najmanj 19 ljudi. V zvezni državi New York, kjer je število okuženih naraslo na 89, so medtem razglasili izredne razmere. Ladja za križarjenje Grand Princess, na kateri so odkrili več okuženih, pa je medtem dobila dovoljenje, da se zasidra v mestu Oakland.