Našli so kos meteorita in ga poimenovali Novo Mesto

Ljubljana/Novo mesto, 8. marca - Potem ko smo bili 28. februarja priča padcu in eksploziji meteorida nad Slovenijo in Hrvaško in je stekla iskalna akcija za padlimi meteoriti, so danes iz Prirodoslovnega muzeja sporočili, da je bil najden kos meteorita. Poimenovali so ga Novo Mesto. Okoliščine najdbe in prve informacije bodo podali na novinarski konferenci danes ob 15. uri.