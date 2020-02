Tudi v Italiji na nebu opazili "intenzivno svetlo sled"

Trst, 28. februarja - Astronomski observatorij v Trstu in telefonsko številko za klic v sili je danes zasulo na desetine klicev ljudi, ki so poročali o "intenzivni svetli sledi" na nebu. Kot poroča italijanska tiskovna agencija Ansa, ugibajo, da bi lahko šlo za padec meteorita ali drug astronomski pojav. Zaznali so ga na širokem območju v Italiji, tudi Umbriji.