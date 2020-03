Ostanki padlega meteorja bi lahko bili v okolici Novega mesta

Ljubljana, 3. marca - Po izračunih nekaterih tujih strokovnjakov naj bi delci meteorja, ki je v petek eksplodiral nad Slovenijo, padli nekje na območju med Novim mestom in Mirno Pečjo. O tem danes poroča spletna stran Strewnify, ki spremlja padce meteoritov na Zemljino površje. Geolog Bojan Ambrožič je za zdaj do teh izračunov in njihove natančnosti še skeptičen.