Bled in Bohinj enotno pozivata k začetku gradnje blejske obvoznice

Bled, 14. novembra - Blejce in Bohinjce je razburila odločitev države, da kljub drugačnim obljubljam začetek gradnje južne blejske razbremenilne ceste zamakne na leto 2023. Danes so enotno, vključno s civilno iniciativo in prebivalci Mlina, pozvali državo, naj takoj začne s fazno gradnjo obvoznice, ki bo omogočila trajnostni razvoj kraja.