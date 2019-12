Država in občina s sodelovanjem do čimprejšnje izgradnje blejske obvoznice

Bled, 26. decembra - Ob zadnjih nejasnostih in nesoglasjih glede gradnje blejske južne obvoznice so se na blejski občini znova lotili preverjanja možnih tras obvoznice, ki pa naj jim soglasodajalci ne bi bili naklonjeni. Zato bo verjetno uresničena začrtana trasa, a z omilitvenimi ukrepi. Občina in država pa se bosta skupaj trudili za pridobitev potrebnih zemljišč.