Med EU in Združenim kraljestvom "veliko resnih razhajanj"

Bruselj, 5. marca - Med EU in Združenim kraljestvom je v pogajanjih o prihodnjih odnosih "veliko zelo resnih razhajanj", so po prvem pogajalskem krogu danes izpostavili v Bruslju in Londonu. Glavni pogajalec unije Michel Barnier je med štirimi perečimi točkami razhajanj, ki jih je treba rešiti, da bo mogoč napredek, izpostavil enake konkurenčne pogoje in ribištvo.