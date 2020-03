Preiskava požara v Surovini izključila tujo krivdo

Maribor, 5. marca - Kriminalisti in policisti so v sredo opravili ogled kraja požara v podjetju Surovina v Mariboru. Z doslej zbranimi obvestili in videonadzornim posnetkom so tujo krivdo kot vzrok požara izključili, je danes sporočila policija. Po ugotovitvah inšpekcije je podjetje ravnalo v skladu z okoljevarstvenim dovoljenjem.