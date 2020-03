Arsenovič zaskrbljen zaradi požarov v Surovini

Maribor, 3. marca - Mariborski župan Saša Arsenovič je ob današnjem obisku prizorišča novega požara v podjetju Surovina, ki je izbruhnil v ponedeljek in ga še niso dokončno pogasili, izrazil zaskrbljenost zaradi dodatnega onesnaženja zraka v mestu. Hkrati se je zahvalil 250 gasilcem, ki so sodelovali v intervenciji in imajo požar zdaj vendarle pod nadzorom.