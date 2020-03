Znova zagorelo v mariborski Surovini

"Zagorelo je v hali, kjer skladiščijo mešane odpadke. Gre za podobno zadevo kot pretekli teden, torej požar na isti lokaciji, a je ogenj zajel še več materiala. Gasilci so uspeli preprečiti nadaljnje širjenje ognja, zdaj pa se bodo lotili gašenja tudi v sami hali," je za STA povedal direktor Gasilske brigade Maribor Aleš Ciringer.

Gasilcem otežuje delo veter. "Zadeve so pod kontrolo, a zagotovo bo intervencija trajala dlje časa, da vse razkopljemo in pogasimo posamezna žarišča," je dodal Ciringer.

Direktor Surovine Jure Fišer je za STA povedal, da je zagorelo v skladišču nenevarnih odpadkov, pripravljenih za trdno gorivo. "Prihaja tudi do onesnaženja zraka zaradi dima, ki je nastal pri gorenju skladiščenih snovi. Požar gasijo intervencijske ekipe in skrbijo, da se požar ne bo razširil na okolje. Vse prebivalce naprošamo, da se ne približujejo in zadržujejo v območju požara, ker lahko pride tudi do eksplozij," je opozoril.

"Zaradi dušljivih plinov, ki nastajajo pri gorenju, vas prosimo, da ostanete v stanovanjih ter da zaprete okna in poslušate obvestila po lokalni radijski postaji, kjer vas bomo tudi obvestili, ko bo gibanje spet varno," je dodal.

"V neposredni bližini naj se ljudje zadržujejo v prostorih, naj ne hodijo v okolico intervencije in naj zaprejo okna v stanovanjih, pisarnah in drugih objektih," je predtem povedal tudi vodja mariborske službe za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje Matej Zupanič.

Z Inšpektorata RS za okolje in prostor so sporočili, da bo inšpektor izvedel inšpekcijski nadzor takoj, ko bodo na požarišču končale z delom interventne skupine.

Pred tednom dni se je v Surovini vnelo okoli 300 kubičnih metrov mešanega odpadnega materiala. Najbolj obsežen je bil požar leta 2013, ko je gorelo več dni.