Na sojenju Hromadžićevi ponovno zaslišani prvi na kraju dogodka

Maribor, 20. februarja - V nadaljevanju ponovljenega sojenja Medihi Hromadžić za očitke o uboju sestre dvojčice in poskusu uboja matere pred dvema letoma v Mariboru so danes na mariborskem sodišču ponovno zaslišali kot priče soseda, reševalca, policista in kriminalista, ki so bili med prvimi na kraju dogodka. Izvedenec pa je dodatno pojasnil naravo poškodb pri materi.