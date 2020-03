EU s svežnjem pomoči za Grčijo, na grško-turški meji razmere še naprej zaostrene

Ankara, 4. marca - Notranji ministri EU, med njimi slovenski, ki opravlja tekoče posle, Boštjan Poklukar, so na izrednem zasedanju v Bruslju podprli sveženj pomoči za Grčijo pri soočanju z novim migracijskim valom iz Turčije. Posvarili so, da nezakonitih prehodov zunanje meje unije ne bodo tolerirali. Razmere na grško-turški meji so medtem še naprej zaostrene.