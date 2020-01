Na Blejskem jezeru zaradi prekinjenega pretoka vode še več alg

Bled, 24. januarja - Blejce, ki že vrsto let opazujejo slabšanje stanje Blejskega jezera, je v teh dneh razburilo še večje cvetenje fitoplanktona, kot je za to obdobje običajno. K temu prispevata suša in enotedenska zapora dotoka Radovne zaradi menjave upravljalca. Na občini se trudijo, da bi jezero očistili pred prihajajočim prvenstvom v zimskem plavanju.