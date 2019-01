Ekološko stanje Blejskega jezera zaradi turizma in ribolova vse slabše

Bled, 17. januarja - Ekološko stanje Blejskega jezera, ki je bil dolgo med zmernim in dobrim, se slabša. Razlog za to so skokovit porast turizma, povečanje prometa ob in na jezeru ter povečanje števila ribičev in kopalcev. Za izboljšanje razmer je nujna manj intenzivna raba pojezerja, opozarja Špela Remec Rekar iz Agencije RS za okolje (Arso).