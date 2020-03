Od višje minimalne plače do višjih cen komunale, domov za ostarele in vrtcev

piše Marjetka Nared

Ljubljana, 6. marca - Zvišanje minimalne plače in izvzem dodatkov iz nje ne bosta razveselila vseh prebivalcev. V trgovini, komunali in zasebnem varovanju bi se strošek dela lahko povečal tudi za petino, številke naj bi bile visoke tudi v domovih za ostarele in vrtcih. Prizadeti zdaj napovedujejo avtomatizacijo del, predvsem pa preliv stroška v zvišanje cen storitev.