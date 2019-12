Ob zvišanju minimalne plače poostren nadzor nad delodajalci

Ljubljana, 1. januarja - Danes začnejo veljati določbe novele zakona o minimalni plači, ki zvišujejo to plačo in iz nje izvzemajo vse dodatke. Ministrica za delo Ksenija Klampfer v luči nasvetov GZS podjetjem, naj dodatke vključijo v osnovno plačo, in strahov sindikatov, da bodo delavci na koncu izigrani, poziva k doslednemu izvajanju novele in napoveduje poostren nadzor.