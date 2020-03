Koronavirus se še naprej širi, EU dvignila oceno tveganja

pripravil Blaž Mohorčič

Ljubljana/Rim/Seul, 2. marca - Novi koronavirus se še naprej širi po svetu, doslej se je okužilo že skoraj 90.000 ljudi, več kot 3000 pa jih je umrlo. Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) je ob tem dvignil oceno tveganja za EU zaradi virusa z nizke do zmerne na zmerno do visoko. V Sloveniji še vedno ni primera okužbe.