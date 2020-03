Okužbe z novim koronavirusom tudi v Trstu in Vidmu

Trst, 1. marca - Prve primere okužb z novim koronavirusom so danes potrdili tudi v Trstu in Vidmu, so sporočili iz italijanske dežele Furlanija - Julijska krajina (FJK) ob meji s Slovenijo. Kot so dodali, so zaznali tri primere v Vidmu in enega v Trstu. Že v soboto so okužbo potrdili pri 50-letniku iz Gorice, danes so v mestu zaznali še eno okužbo.